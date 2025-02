A oferta de casas novas à venda em Portugal atingiu níveis recordes no final de 2024, com mais de 25.000 unidades disponíveis no mercado.

Este crescimento reflete uma recuperação robusta no setor da construção, impulsionada por uma economia em recuperação, queda nas taxas de juros e estabilidade da inflação.

O Porto destaca-se com o maior número de novos imóveis à venda, seguidos de Lisboa e Faro.

No entanto, os preços também aumentaram, com o metro quadrado a atingir os 3.800 euros em média, devido aos elevados custos de construção. Lisboa continua a ser a cidade mais cara, com preços superando os 7.500 euros/m².