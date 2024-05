Casas ficaram 1,7% mais caras na Madeira em abril

O preço das casas na Região Autónoma da Madeira subiu 1,7% em abril face ao mês anterior.

Estes são dado divulgados hoje pelo índice de preços do idealista, o qual mais destacou que comprar casa na Madeira, tinha um custo de 3.003 euros por metro quadrado (euros/m2) no final do mês de abril, tendo em conta o valor mediano. Já em relação à variação trimestral, a subida foi de 3% e a anual de 21,6%.

Por concelhos, este relatório mais sinaliza que os preços subiram em Santa Cruz (2,4%), Machico (2,3%), Ribeira Brava (2,3%) e Funchal (1,4%). Já na Ponta do Sol (0,5%), Câmara de Lobos (0,5%) e Calheta (0,1%), os preços mantiveram-se estáveis. Por outro lado, os preços desceram em Santana (-5,7%).

Por seu turno, o município mais caro para comprar casa continua a ser o Funchal (3.304 euros/m2), seguido por Calheta (3.209 euros/m2), Ponta do Sol (2.859 euros/m2), Ribeira Brava (2.656 euros/m2), Câmara de Lobos (2.432 euros/m2), Santa Cruz (2.115 euros/m2), Machico (1.698 euros/m2) e Santana (1.543 euros/m2).

Pelo contrário, ass casas no Porto Santo desceram -1,4% durante o mesmo período analisado, fixando o preço do metro quadrado em 2.241 euros/m2.

Madeira mantém no pódio dos mais caros

A nível nacional, o preço da habitação manteve-se estável em abril, situando-se em 2.622 euros/m2.

Por distrito, a Madeira aparece no terceiro lugar entre os mais caros, ao passo que o Porto Santo surge em sexyo. No entanto, este ranking continua a ser liderado por Lisboa (4.027 euros/m2), seguido por Faro (3.334 euros/m2), ilha da Madeira (3.015 euros/m2), Porto (2.580 euros/m2), Setúbal (2.472 euros/m2), ilha de Porto Santo (2.241 euros/m2), Aveiro (1.723 euros/m2), ilha de São Miguel (1.672 euros/m2), Leiria (1.616 euros/m2), Braga (1.547 euros/m2), ilha do Pico (1.491 euros/m2), Viana do Castelo (1.466 euros/m2), ilha de Santa Maria (1.416 euros/m2), Coimbra (1.389 euros/m2), ilha do Faial (1.321 euros/m2), Évora (1.280 euros/m2), ilha Terceira (1.214 euros/m2), ilha de São Jorge (1.210 euros/m2) e Santarém (1.160 euros/m2).

Os preços mais económicos encontram-se na Guarda (689 euros/m2), Portalegre (724 euros/m2), Castelo Branco (839 euros/m2), Bragança (884 euros/m2), Vila Real (973 euros/m2), Beja (1.098 euros/m2) e Viseu (1.118 euros/m2).

Se analisadas as Regiões, os preços das casas à venda aumentaram em apenas três regiões do país, afirmando-se no pódio a Região Autónoma dos Açores (2,9%), seguida pela Região Autónoma da Madeira (1,7%) e o Centro (1,2%). Já no Algarve (0,4%), Alentejo (0,4%), Norte (0,4%) e Grande Lisboa (0,3%), os preços mantiveram-se estáveis nesse período.

A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.644 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.334 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (3.003 euros/m2) e Norte (2.168 euros/m2). Do lado oposto da tabela encontram-se o Centro (1.448 euros/m2), a Região Autónoma dos Açores (1.485 euros/m2) e o Alentejo (1.507 euros/m2) que são as regiões mais baratas para comprar casa.

Por último, olhando para 15 capitais de distrito, os preços das casas aumentaram mais em Portalegre (6%), Bragança (4,7%) e Évora (3,6%). Seguem-se Viseu (3,3%), Vila Real (2,4%), Leiria (2,3%), Braga (2,3%), Setúbal (2,1%), Santarém (1,9%), Ponta Delgada (1,8%), Funchal (1,4%), Beja (1%), Viana do Castelo (0,9%), Aveiro (0,6%) e Porto (0,6%). Já em Coimbra (0,4%), Lisboa (0,3%), Faro (-0,1%) e Castelo Branco (-0,5%), os preços mantiveram-se estáveis neste período. Por outro lado, os preços desceram na Guarda (-1,2%).

Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa: 5.585 euros/m2. Porto (3.566 euros/m2) e Funchal (3.304 euros/m2) ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente. Seguem-se Faro (2.922 euros/m2), Aveiro (2.510 euros/m2), Setúbal (2.348 euros/m2), Évora (2.164 euros/m2), Viana do Castelo (1.902 euros/m2), Coimbra (1.876 euros/m2), Braga (1.834 euros/m2), Ponta Delgada (1.820 euros/m2), Viseu (1.502 euros/m2) e Leiria (1.489 euros/m2). Já as cidades mais económicas são Guarda (764 euros/m2), Portalegre (848 euros/m2), Castelo Branco (891 euros/m2), Beja (917 euros/m2), Bragança (975 euros/m2) e Santarém (1.222 euros/m2).