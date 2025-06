O Instituto de Desenvolvimento Empresarial da Madeira (IDE) prolongou, até ao dia 31 de julho, as candidaturas ao Sistema de Incentivos à Digitalização das Pequenas e Médias Empresas (PME) da Região Autónoma da Madeira, programa designado por +DIGITAL.

A iniciativa, promovida pela Secretaria Regional de Economia e operacionalizada IDE, tem como objetivo contribuir para a transformação dos modelos de negócio das Pequenas e Médias Empresas (PME) madeirenses, reforçando e acelerando a digitalização, competitividade e resiliência, com vista a estimular uma mudança estrutural no tecido empresarial da Região.

O apoio assume a forma de incentivo não reembolsável, com uma taxa base de comparticipação de 50% sobre as despesas elegíveis, e pode atingir o máximo de 20.000 euros por projeto.

Incide sobre investimentos diretamente associados à transição digital, como a aquisição de máquinas e equipamentos ligados ao processo de digitalização, bem como equipamento informático e o software necessário ao seu funcionamento. Abarca, ainda, a transferência de tecnologia, através da aquisição de direitos de patente, e a aquisição de software standard ou especificamente desenvolvido, diretamente relacionado com o desenvolvimento dos projetos.

Estão contemplados, também, os investimentos ligados ao comércio eletrónico, como o desenho e implementação de estratégias digitais centradas no utilizador, marketing de conteúdos e em redes sociais, otimização para motores de busca, gestão de plataformas de e-commerce e análise de dados em ambiente digital, entre outros.

As candidaturas à 7.ª fase do programa +DIGITAL devem ser formalizadas através do website do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, disponível em www.ide.madeira.gov.pt ou no sítio https://recuperarportugal.gov.pt/candidaturas-prr.