O Calheta Beach, hotel com regime tudo incluído da Savoy Signature, é o destino ideal para escapadinhas e férias em família. A poucos dias de celebrarmos o Dia da Criança, a unidade hoteleira está a oferecer a estadia gratuita para as crianças.

A unidade está preparada para receber famílias com todas as comodidades necessárias para uma estadia confortável, mas o que realmente se destaca é o programa de animação diversificado e inovador, pensado para entreter tanto as crianças quanto os adultos.

Atividades para todos os gostos

De segunda a domingo, das 10h00 às 18h00, as crianças podem mergulhar num mundo de aventuras com atividades que estimulam a criatividade, a aprendizagem e, claro, a diversão. Desde jogos de praia ao divertido telefone da Mona, até aos jogos tradicionais que remetem a tempos mais simples e a diferentes atividades no Kid´s Club, cada dia é uma nova descoberta. As oficinas de fantoches permitem que os mais pequenos expressem a sua criatividade, enquanto o tempo na piscina garante momentos refrescantes e seguros.

Para os pequenos artistas, há atividades de música, pintura, bricolage e outras artes, a partir das quais podem explorar diferentes formas de expressão. Workshops de malabarismo e de dança ou modelagem de balões ajudam a desenvolver novas habilidades, enquanto o ‘rally’ no hotel e a caça ao tesouro trazem um toque de aventura. E para os mini-chefs da família, há aulas de culinária com os chefs do hotel, onde aprendem sobre alimentos de forma divertida e interativa.

Enquanto as crianças estão ocupadas também com cinema, pintura de calhaus, ciência e jogos na água, os pais encontram um vasto leque de atividades à sua disposição. Desde sessões de fitness, voleibol e badminton para manter a forma, até jogos de bilhar, de dardos e alongamentos para momentos de descontração. A hidroginástica e a zumba oferecem exercícios dinâmicos, enquanto a petanca e o molki são perfeitos para competições amigáveis. Sem esquecer os workshops de mocktails e cocktails para aprender a preparar bebidas deliciosas, ou as aulas de português para melhorar os conhecimentos da língua.

Mona, a mascote mais animada

No Calheta Beach a diversão ganha vida com a presença da Mona, a grande mascote azul do hotel. Mona é uma simpática lobo-marinho que já é uma celebridade entre os pequenos hóspedes. Sempre animada, encanta as crianças com danças enérgicas e atividades lúdicas, transformando cada dia numa aventura. Todos os dias, uma Mona gigante e divertida percorre o resort, espalhando alegria e criando memórias inesquecíveis.