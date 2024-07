A escala esta terça-feira, dia 9 de julho, do Britannia no Porto do Funchal marca, ainda que de forma menos intensa do que nos meses do final do ano, o regresso dos cruzeiros à Pontinha.

Isto, tendo em conta que, de acordo com as reservas de cais da APRAM, estão previstas mais duas escalas este mês.

No caso, com a passagem do navio Bolette (dia 13 de julho) e Ventura (dia 24 de julho).

Agenciado pela Blatas, o Britannia, que está acostado no terminal Sul, vindo de Southampton, zarpa pelas 22 horas de hoje, rumo a Santa Cruz de La Palma.

Em termos de características, tem capacidade para 3.647 passageiros e 1.350 tripulantes.