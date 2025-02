A bolsa de Lisboa encerrou hoje a sessão em queda, com o índice PSI a recuar 0,53% para 6528,05 pontos, com a Mota-Engil a liderar as perdas, e em contraciclo com as principais praças europeias.

Das 15 cotadas que integram atualmente o índice PSI, 13 fecharam no ‘vermelho’ e duas ficaram em alta.

A Mota-Engil, que na véspera liderou os ganhos, cedeu 1,78% para 2,87 euros e a Jerónimo Martins desvalorizou 1,32% para 19,43 euros.

Nas subidas, o destaque foi para a NOS, que fechou a ganhar 1,39% para 3,65 euros.

As principais praças europeias terminaram com ganhos, com exceção de Milão que fechou a perder 0,14%. Madrid subiu 1,07%, Frankfurt 0,50%, Londres 0,34% e Madrid 0,17%.