Este aumento, de valor da venda de alojamentos familiares na Madeira, diz respeito ao primeiro trimestre de 2024, em que se transacionaram 696 alojamentos.

Ora, este indicador significa uma diminuição trimestral de 4,5% e homóloga de 22,5%.

De acordo com a Direção Regional de Estatística, organismo que divulgou esta informação, “do total de alojamentos vendidos no trimestre, 528 diziam respeito a alojamentos existentes (75,9% do total), sendo os restantes 168 (24,1%) alojamentos novos”.

“Face ao trimestre anterior, estes dois tipos de alojamentos evidenciaram evoluções contrárias, ou seja, as vendas de alojamentos existentes diminuíram 12,3% e as vendas de alojamentos novos aumentaram 32,3%. Quando feita a comparação com o trimestre homólogo, verificaram-se, pela mesma ordem, variações de -30,0% e +16,7%”, elabora a DREM.

Quanto ao indicador de alojamentos transacionados neste trimestre, fixou-se em 160,7 milhões de euros. Representa mais 4,3% que no trimestre precedente (154,1 milhões de euros) e menos 17,7% que no trimestre homólogo (195,3 milhões de euros).

“Já nos alojamentos novos, o valor das vendas atingiu os 54,0 milhões de euros (+54,7% e +14,8% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente), enquanto o relativo aos alojamentos existentes se fixou nos 106,7 milhões de euros (-10,5% e -28,1% face aos trimestres anterior e homólogo, pela mesma ordem).

No trimestre em referência, as famílias madeirenses adquiriram 586 alojamentos habitacionais, -3,5% e -23,8% que nos trimestres anterior e homólogo, respetivamente. Em valor, as transações desta natureza cifraram-se nos 134,2 milhões de euros, +1,7% que no trimestre anterior e -18,3% em relação ao 1.º trimestre de 2023.

No conjunto do País, foram transacionados 33,1 mil alojamentos, no 1.º trimestre de 2024, o que representa uma queda trimestral de 3,1% e homóloga de 4,1%. Estas transações geraram 6,7 mil milhões de euros, -6,2% que no 4.º trimestre de 2023 e -1,8% face ao mesmo período do ano anterior”, é divulgado.