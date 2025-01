Em novembro de 2024, na Região, registou-se um aumento de 7,7% no número de óbitos em comparação com o mesmo mês de 2023, totalizando 196 óbitos. No acumulado de janeiro a novembro, o número de óbitos foi de 2.343, uma redução de 8,1% em relação ao período homólogo. Em termos de excesso de mortalidade, houve um défice de 5,1% em novembro, comparando com a média dos anos de 2016 a 2019, de acordo com dados divulgados esta manhã pela Direção Regional de Estatística (DREM).

Quanto aos nascimentos, o número de nados-vivos em novembro caiu 24,2%, com 138 registos, enquanto o total acumulado de nados-vivos até novembro foi de 1.621, um aumento de 1,0% em relação ao ano anterior.

O saldo natural em novembro foi negativo (-58), mais elevado do que o de novembro de 2023, que foi nulo. No total de janeiro a novembro, o saldo natural foi de -722, apresentando uma melhoria em relação ao mesmo período de 2023 (-945).

Por fim, no mês de novembro, verificou-se um aumento de 21,1% no número de casamentos, com 86 cerimónias celebradas. No acumulado de 2024, houve um crescimento de 8,6% no número de casamentos em relação ao ano anterior, totalizando 1.129.