O Indicador Regional de Atividade Económica (IRAE), cujos dados foram hoje divulgados pela DREM, indicia que a atividade económica da RAM, no 2.º trimestre de 2024, acelerou muito ligeiramente face ao trimestre anterior.

No 2.º trimestre de 2024, a taxa de desemprego regional fixou-se em 5,2%, valor inferior em 0,7 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior e em 1,2 p.p. face ao trimestre homólogo.

No trimestre em análise, a remuneração bruta total mensal média por trabalhador registou uma variação nominal homóloga de 6,1% na Região, situando-se nos 1 589 euros, sendo que a variação real foi também positiva, de 2,6%. A variação homóloga do IPC, em junho de 2024, foi de 3,3%.

Os dados de natureza monetária, produzidos pelo Banco de Portugal e que a DREM redifunde, mostram que o rácio de empréstimos vencidos das sociedades não financeiras se fixou em 0,9%, em junho de 2024, -0,2 p.p. que em março anterior e inferior em 1,3 p.p. em relação a junho de 2023. No setor das famílias e das Instituições Sem Fins Lucrativos ao Serviço das Famílias, este rácio fixou-se nos 0,8%, mantendo-se face ao trimestre anterior.

De acordo com os dados da SIBS, no trimestre em análise, os levantamentos adicionados às compras através de terminais de pagamento automático assinalam aumentos homólogos de 9,2%, 6,7% e de 17,7%, no total geral, nos cartões nacionais e nos cartões internacionais, respetivamente.

No trimestre em referência, o saldo entre sociedades constituídas e dissolvidas na RAM foi positivo (+225 sociedades), pois o número de constituições de sociedades com sede na RAM (385) foi maior que o número de dissoluções (160).

No sector da agricultura, a comercialização de banana, no 2.º trimestre de 2024, caiu face ao mesmo trimestre do ano anterior (-9,6%), o mesmo sucedendo com o valor da pesca descarregada, que registou uma diminuição homóloga de 11,8%, devido sobretudo ao desempenho negativo do atum e similares (-50,5%). Por sua vez, a produção de ovos (+11,8%) e o abate de frango (+0,3%) aumentaram face ao trimestre homólogo, contrariando a evolução observada no gado abatido, que diminuiu 11,9% em termos homólogos.

No domínio da energia, é de referir que a emissão de eletricidade aumentou 1,4% no 2.º trimestre de 2024, em termos homólogos.

No setor da construção, a comercialização de cimento (primeira venda) apresentou, no 2.º trimestre de 2024, um acréscimo de 16,8% face ao mesmo período do ano passado. Contrariamente, o número de edifícios licenciados registou uma quebra homóloga de 5,6%. O número de transações de habitações observou um aumento trimestral e homólogo de 20,1% e 5,2%, respetivamente. Em valor, este indicador cresceu 17,6% em relação ao trimestre anterior e 1,6% face ao trimestre homólogo. Em junho de 2024, o valor da avaliação bancária da habitação aumentou 2,1% em relação ao mês precedente e 17,9% em relação ao mês homólogo.

Por sua vez, a comercialização de vinho “Madeira” verificada, no 2.º trimestre de 2024, registou uma variação homóloga negativa, quer na quantidade (-3,6%), quer no valor (-7,6%).

No trimestre em referência, o movimento de passageiros nos aeroportos da RAM registou um acréscimo de 6,0% em termos homólogos, em linha com as dormidas e os proveitos totais no alojamento turístico, que aumentaram 7,1% e 15,6% face ao mesmo trimestre do ano anterior, respetivamente. Nos transportes marítimos, o movimento de mercadorias nos portos da RAM decresceu 6,8% no 2.º trimestre de 2024 face ao trimestre homólogo.