Na Madeira, 43% das casas cujas rendas eram inferiores a 750 euros mensais ficaram disponíveis no mercado menos de 24 horas, no segundo trimestre do ano.

De acordo com o portal imobiliário Idealista, do total de moradias para arrendamento, na Região, 7% desapareceram do site em menos de um dia, sendo esta percentagem superior à média nacional, que se fixou, no segundo trimestre do ano, em 5%.

Ainda assim, no que concerne aos arrendamentos mais acessíveis, ou seja, inferiores a 750 euros mensais, a Região foi aquela que verificou as “taxas de arrendamento expresso” mais elevadas do País.

Quanto às casas com rendas entre os 750 e os 1.000 euros, a percentagem de arrendamentos em menos de 24 horas registada foi de 19%. Entre os 1.000 e o os 1.500€ fixou-se em 5% e nos valores superiores a 1.500 euros ficou-se pelos 4%.