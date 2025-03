Mais de 1500 expositores, 50.000m² de exposição, mais de 100 destinos Internacionais e mais de 600 eventos fazem da 35ª Edição da BTL a maior feira organizada em Portugal e a principal plataforma de venda de viagens do país.

Relativamente ao programa de Hosted Buyers, este reúne 200 compradores qualificados de 44 mercados emissores, promovendo mais de 3.000 reuniões de negócios em apenas 2 dias.

Durante cinco dias, o evento congrega profissionais e público em geral, proporcionando a oportunidade de explorar novas estratégias e estabelecer parcerias.

Para os visitantes, a BTL é o local ideal para descobrir novos destinos, aproveitar ofertas exclusivas e garantir as melhores condições na reserva das suas próximas férias.Alentejo e Ribatejo são o Destino Nacional Convidado da 35.ª edição da BTL - Better Tourism Lisbon Travel Market que irá decorrer de 12 a 16 de março na FIL – Parque das Nações.

Esta região de Turismo é conhecida pela sua autenticidade, beleza natural e património histórico, proporcionando uma experiência singular a quem as visita.

O Alentejo, com as suas planícies douradas, vilas medievais e gastronomia inconfundível, convida a uma viagem pelo tempo, enquanto o Ribatejo se destaca pelo dinamismo cultural, tradições tauromáquicas e paisagens ribeirinhas do Tejo.

Ambos os territórios são destinos de excelência para quem procura tranquilidade, experiências autênticas e um contacto genuíno com a cultura portuguesa.

A Madeira volta a ter lugar de destaque, com um stand de 504 meyros quadrados, a ser visitado ainda na manhã desta quarta-feira, por Miguel Albuquerque e Eduardo Jesus.