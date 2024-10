ARM lança concurso para Galeria Central Dessalinizadora no Porto Santo

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) lançou esta semana o concurso público para a construção de uma nova galeria de captação de água para a Central Dessalinizadora do Porto Santo, tendo em vista o reforço da capacidade de adução de água salgada desta estação, que é a única origem de água potável utilizada para o abastecimento público da ilha, produzida a partir da água do mar, por intermédio de unidades de dessalinização por osmose inversa.

A par de outras intervenções de manutenção e reparação que são executadas, diariamente, pelas equipas operacionais da ARM na ilha do Porto Santo, estão previstos lançar, a curto/médio prazo, novos projetos tendo em vista a melhoria do abastecimento público de água e da gestão de resíduos desta ilha, um investimento a rondar os 30 milhões de euros. Assim, para além da construção de uma quinta galeria de captação de água para a Central Dessalinizadora, está prevista a execução do projeto de otimização da qualidade de água produzida nesta central; o lançamento de uma nova empreitada para a renovação de redes de distribuição de água para mitigar perdas; o projeto de requalificação do açude do Tanque, bem como a empreitada para a construção de uma nova célula fusível para deposição de resíduos.

O Presidente da ARM, Amílcar Gonçalves, explica que “estes projetos e obras são resultado do plano de investimentos da empresa, decorrentes da estratégia da Região, para elevar os níveis de serviço prestados à população porto santense e ao crescente número de visitantes desta ilha, sustentados em parte pelo esforço financeiro da própria ARM, com comparticipação do Governo Regional, e pelos fundos comunitários disponíveis”, uma vez que grande parte destes investimentos são financiados ao abrigo do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), na componente referente à eficiência hídrica.

Esta semana foi lançado o procedimento de contratação público para a empreitada de construção da 5ª Galeria de captação da Central Dessalinizadora, com o preço base na ordem dos 3 milhões de euros, financiada pelo Programa de Recuperação e Resiliência (PRR), prevendo-se que a obra decorra durante o ano de 2025 e que esteja concluída no decorrer do ano de 2026. Segundo Amílcar Gonçalves “esta nova galeria trará um novo folgo à adução da Central, criando condições de maior resiliência e capacidade de produção de água potável para acomodar as crescentes necessidades de consumo do Porto Santo”. A Central Dessalinizadora, sendo uma das mais importantes infraestruturas do Porto Santo, “tem vindo a ser atualizada e modernizada ao longo dos seus 44 anos de existência, sobretudo nos anos mais recentes”, recorda Amílcar Gonçalves. “Vamos construir uma nova galeria - a quinta - para reforçar a captação de água, mas faremos também uma outra intervenção que beneficiará a qualidade da água ali produzida, bem como a eficiência energética da central”, remata.