APAVT condecorada pelo Presidente da República

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) foi condecorada, ontem, em Lisboa, pelo Presidente da República, como Membro-Honorário da Ordem do Mérito Empresarial (Classe do Mérito industrial), em reconhecimento pelo “papel único e insubstituível da APAVT na construção, crescimento e valorização do Turismo em Portugal”.

De acordo com um comunicado da entidade galardoada, “esta distinção traduz o reconhecimento da relevância estratégica da APAVT, que ao longo das últimas décadas tem sido um dos principais pilares de afirmação do Turismo como motor da economia nacional”.

“Esta condecoração é, antes de mais, uma homenagem a todos os que ao longo destes 75 anos construíram a história da APAVT, dirigentes, associados, parceiros e colaboradores. É, sobretudo, o reconhecimento do papel insubstituível da APAVT enquanto voz do setor e força agregadora do Turismo em Portugal. Ao longo de 75 anos, a APAVT tem sido decisiva para a valorização profissional do agente de viagens e para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Recebemo-la com enorme orgulho, mas também com sentido de responsabilidade para continuar a servir Portugal através do Turismo”, considera Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, citado na fonte.

A cerimónia oficial decorreu numa sessão que reuniu representantes das instituições do setor e diversas entidades públicas e privadas.