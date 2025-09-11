APAVT condecorada pelo Presidente da República

A Associação Portuguesa das Agências de Viagens e Turismo (APAVT) foi condecorada, ontem, em Lisboa, pelo Presidente da República, como Membro-Honorário da Ordem do Mérito Empresarial (Classe do Mérito industrial), em reconhecimento pelo “papel único e insubstituível da APAVT na construção, crescimento e valorização do Turismo em Portugal”.
De acordo com um comunicado da entidade galardoada, “esta distinção traduz o reconhecimento da relevância estratégica da APAVT, que ao longo das últimas décadas tem sido um dos principais pilares de afirmação do Turismo como motor da economia nacional”.
“Esta condecoração é, antes de mais, uma homenagem a todos os que ao longo destes 75 anos construíram a história da APAVT, dirigentes, associados, parceiros e colaboradores. É, sobretudo, o reconhecimento do papel insubstituível da APAVT enquanto voz do setor e força agregadora do Turismo em Portugal. Ao longo de 75 anos, a APAVT tem sido decisiva para a valorização profissional do agente de viagens e para o desenvolvimento económico e social do nosso país. Recebemo-la com enorme orgulho, mas também com sentido de responsabilidade para continuar a servir Portugal através do Turismo”, considera Pedro Costa Ferreira, presidente da APAVT, citado na fonte.
A cerimónia oficial decorreu numa sessão que reuniu representantes das instituições do setor e diversas entidades públicas e privadas.
O fim do verão está aí à porta, encerrando um ciclo conturbado no contexto nacional, marcado por uma sequência de mega incêndios acompanhados de atos políticos...
Foi ainda durante a segunda guerra mundial que George Orwell escreveu e publicou o que viria a ser considerado um dos maiores romances do século XX. Uma...
Conheça as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
Céu geralmente muito nublado. Aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas....
SIGA FREITAS
Esta semana começou mais um ano letivo universitário. Para muitos jovens madeirenses – e para os seus pais que agora ficam com os olhos lacrimejantes ao...
O poder autárquico é um pilar fundamental da democracia local, pois traduz-se na capacidade dos cidadãos influenciarem diretamente as políticas da gestão...
Este verão que agora definha foi gordo e fértil em drama, tragédia e infelicidade. Desde destrutivos incêndios ao acidente com o elevador da Glória, passando...
Percorro os cantos da ilha, na velocidade que os carros à frente do meu deixam, muitos ostentam autocolantes na parte posterior dos bólides que enchem...
No outro dia, vi um reels que me deixou a pensar... No vídeo mostrava duas pessoas numas escadas rolantes, em andamento. De repente, devido a uma falha...
Há momentos que se inscrevem na delicada fronteira entre o efémero e o memorável. O fim do verão é um deles: uma estação que se despede em tons dourados,...
AS: normalmente acabo com um PS, mas desta vez é ao contrário. Fica então aqui uma espécie de “Ant Scriptum”. Se são sensíveis, não leiam mais. Não leiam!...
MELA- nome artístico de Mariana Gonçalves- foi a 10ª convidada do Madeira Soundscape
A era da mineração de criptomoedas nunca foi tão aberta e inclusiva. A PlanMining, líder global em serviços de ativos digitais, apresentou oficialmente sua plataforma avançada de mineração...
António Zambujo é o artista que se segue nos concertos de celebração dos 50 anos da Autonomia, que vão acontecer em todos os municípios Região Autónoma...
A direção da ACE – Escola de Artes, no Porto, demitiu-se hoje, após terem vindo a público, na última semana, testemunhos a dar conta de alegados casos...
Era o voto que faltava para esta decisão histórica e a juíza Cármen Lúcia acabou mesmo por votar hoje pela condenação de Jair Bolsonaro por golpe de Estado....
O primeiro-ministro israelita afirmou hoje que “não haverá Estado palestiniano”, numa cerimónia de assinatura de um projeto de um grande colonato na Cisjordânia...
A Carris vai lançar na sexta-feira uma nova carreira (51E) para servir de alternativa ao elevador da Glória, em Lisboa, cujo serviço está suspenso devido...
A secretária Regional da Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido, reúne-se esta sexta-feira com as Comissões de Proteção de Crianças e Jovens...
A candidata do Juntos Pelo Povo (JPP) à Câmara Municipal do Funchal deslocou-se esta quinta-feira aos terrenos onde até 2019 existiu o Bairro da Penha...
O euro valorizou hoje face ao dólar, no dia em que o BCE confirmou que vai manter as taxas de juro.
Pelas 18:15 (hora de Lisboa), a moeda única negociava...
A Cateringpor, participada em 51% pela TAP e em 49% pela Gate Gourmet Switzerland GmbH, iniciou um processo de despedimento coletivo que abrangerá 30 trabalhadores,...
O Grupo Vila Galé prevê abrir mais nove hotéis em Portugal e no Brasil até 2027, ano em que deverá, assim, chegar aos 61 hotéis no total da rede, anunciou...