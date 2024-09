Ao abrigo do projeto ‘No Planet B: Bridging science and society to foster inclusive transition strategy’, a AMI abre, a 19 de setembro, a primeira de três linhas de financiamento, para Organizações da Sociedade Civil (OSC) que promovam estratégias de transição ecológica inclusiva. Segundo a delegação regional, esta iniciativa pretende apoiar projetos nacionais nas áreas da mobilidade sustentável, cidades sustentáveis, ambiente de trabalho verde e gestão eficaz de recursos hídricos, no valor máximo de 12.000 euros e com uma duração entre 6 a 9 meses.

As candidaturas podem ser submetidas até ao dia 14 de outubro, às 23h59, em ami.org.pt

No âmbito da primeira linha de financiamento, a AMI realizará duas sessões informativas presenciais, a primeira agendada para 24 de setembro, pelas 10h30, na Reitoria da Universidade da Madeira Funchal. A terceira sessão informativa, também presencial, tem lugar em Braga, no dia 29 de setembro, pelas 15h00, integrada no programa do GreenFest.

Com a duração de 48 meses, estando a decorrer desde janeiro de 2024, o ‘No Planet B’ tem um orçamento total de 6.225.516 euros, dos quais 767.967 euros são aplicados à intervenção em Portugal, numa ação cofinanciada pela União Europeia, no âmbito do programa Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Desenvolvido em consórcio, o projeto é liderado pela Fondazione Punto.Sud (Itália) envolvendo a AMI (Portugal), Hungarian Bast Aid (Hungria), Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (Espanha), Finep Akademie (Alemanha), Agency for Technical Cooperation and Development (França), Mondo (Estónia) e Fairtrade Poland (Polónia). A par do apoio financeiro a Organizações da Sociedade Civil, o ‘No Planet B’ impulsiona a capacitação, através da promoção da melhoria dos conhecimentos, competências e técnicas das OSC, assim como desenvolve o trabalho em rede, para a disseminação de resultados e implementação de uma estratégia de comunicação comum a todos os países participantes.