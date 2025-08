Durante os meses de agosto e setembro, o Savoy Palace convida os seus hóspedes e visitantes a embarcarem numa viagem sensorial pela essência de Itália, sem sair do coração do Funchal. Entre 4 de agosto e 30 de setembro, o restaurante Orchidaceae Atelier veste-se a rigor, transformando-se num sofisticado conceito pop-up, onde a arte de jantar ao ar livre se cruza com a autenticidade da cozinha mediterrânica.

Segundo nota de imprensa do grupo, “num ambiente elegante e descontraído, e com intensos aromas italianos, como manjericão fresco e azeite acabado de prensar, este pop up um promete noites memoráveis, onde o prazer de estar à mesa se funde com a arte de bem receber - tão característica do Savoy Palace.

Sob a batuta do chef executivo do Savoy Palace, Renato Camacho, a carta apresenta uma seleção de pratos que percorrem, com autenticidade, os sabores de norte a sul de Itália.

Entre as criações destacam-se os tradicionais Cannellone ripieni di vitelo, pollo e spinaci, gratinati com Scamorza; a clássica Saltimbocca di vitello alla romana, flan di patate e asparagi e Parmigiana di melanzane gratinata com parmigiano, mozarela e salsa di pomodoro al basilico. Para sobremesa, sobressaem as propostas doces da tradição italiana: do icónico Tiramisù clássico, à delicada Torta caprese com gelato alla vaniglia, numa ode à doçaria artesanal do Mediterrâneo. A experiência completa-se com uma cuidada seleção de vinhos criteriosamente escolhidos para enaltecer cada prato e transformar cada jantar numa verdadeira viagem enogastronómica.

A atmosfera é complementada por uma decoração elegante e minimalista, onde o branco, o verde das plantas aromáticas e os detalhes em madeira se entrelaçam com as azeitonas cuidadosamente dispostas e com o amarelo vibrante dos limões, evocando a simplicidade requintada das vilas italianas banhadas.

Mais do que um restaurante, o pop up italiano do Savoy Palace é uma ode ao verão mediterrânico, onde cada jantar é um convite a saborear o momento, com leveza e prazer. Neste tributo ao dolce far niente, o Savoy Palace reforça o seu compromisso em proporcionar experiências únicas e envolventes, fundindo gastronomia, ambiente e serviço de excelência”.