Os Açores vão marcar presença no pavilhão de Portugal da Expo 2025, em Osaka, no Japão, durante quatro dias, no mês de agosto, revelou hoje o vice-presidente do Governo Regional.

“Os Açores terão em agosto quatro dias para exporem os seus produtos, as suas empresas e, portanto, é uma extraordinária notícia”, afirmou, em declarações à Lusa, o vice-presidente do executivo açoriano, Artur Lima.

A confirmação das datas foi dada pelo presidente da Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP), Ricardo Arroja, com quem o governante açoriano se reuniu hoje em Lisboa.

A Expo 2025 decorre em Osaka, no Japão, de 13 de abril a 13 de outubro, e a AICEP reservou quatro dias para os Açores, em agosto, no pavilhão de Portugal.

“É muito importante para os Açores, para promover os Açores a nível internacional, o nosso turismo, a nossa cultura, a nossa ciência e tecnologia e, sobretudo, o nosso mar”, salientou Artur Lima.

O vice-presidente do executivo açoriano defendeu que a participação na Expo 2025 é uma oportunidade para potenciar a internacionalização das empresas dos Açores e, eventualmente, a exportação de alguns produtos para o Japão, como o chá.

“Acho que são oportunidades interessantes. É claro que isto também vai depender da nossa ambição, do que é que queremos levar ao Japão, do que é que podemos levar e, obviamente, das empresas que queiram participar neste evento”, apontou.

“Faremos um contacto com empresas e com as câmaras de comércio para envolvê-las neste projeto, que é um projeto de uma grandiosidade extraordinária e é quase único até hoje”, acrescentou.

O governante lembrou que recebeu, este mês, em Angra do Heroísmo, o embaixador do Japão em Portugal, que manifestou disponibilidade em colaborar com o executivo açoriano e “facilitar contactos com autoridades, empresas e institutos de ciência japoneses”.

Uma das possibilidades em cima da mesa é a colaboração com os Açores “ao nível da vulcanologia e da sismologia”.

O vice-presidente do Governo Regional, que tutela as áreas da promoção dos Açores no exterior e da captação de investimento externo, disse ainda que a AICEP manifestou disponibilidade de colaboração ao nível da exportação dos produtos açorianos e em “estratégias que possam atrair investimento estrangeiro para os Açores”.

Artur Lima, que tutela também a gestão da Aerogare Civil das Lajes, reúne-se ainda hoje com a administração da TAP, “principal operador da ligação ao exterior da ilha Terceira”.

“O objetivo é melhorar a mobilidade dos açorianos, de uma maneira geral, e particularmente os terceirenses. A TAP é a única companhia que pernoita com aviões de grande porte na Terceira”, frisou.

O governante deverá prestar declarações sobre esta reunião na sexta-feira.