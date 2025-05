O Mirante Rooftop Bar, em Ponta Delgada, vai juntar dois talentos da cozinha nacional para um menu exclusivo desenhado a quatro mãos que homenageia as tradições japonesas com destaque para os produtos dos Açores e da Madeira.

Segundo dá conta este restaurante, em nota de imprensa, “o chef Pedro Rosa, do Mirante Rooftop, e o chef Júlio Pereira, do Yuki, celebram a excelência dos ingredientes dos arquipélagos em dois jantares especiais, marcados para 9 e 10 de maio.

Cozinha japonesa com sabores açorianos e madeirenses é a proposta do evento ‘Mirante convida Yuki’, um desafio lançado pelo chef Pedro Rosa, do restaurante Mirante Rooftop (Senhora da Rosa – Ponta Delgada), ao chef Júlio Pereira, do restaurante Yuki (Grupo Kampo – Funchal). Os dois chefs vão preparar um menu único de “7 Momentos”, servido apenas durante duas noites, que funde a sofisticação da cozinha japonesa com os sabores autênticos dos Açores e da Madeira. Os dois talentos da cozinha nacional prometem surpreender com um menu onde tradição e inovação se encontram à mesa.

Estes dois encontros gastronómicos propõem uma viagem entre arquipélagos através de alguns dos seus ingredientes, celebrando a riqueza dos produtos regionais num formato íntimo e sensorial. Apenas 20 lugares estarão disponíveis por noite, proporcionando uma experiência verdadeiramente exclusiva.

“Este menu a quatro mãos pretende ser uma reflexão da fusão de elementos tradicionais e contemporâneos da culinária oriental. A inspiração para este evento vem do nosso desejo de promover sabores autênticos que ressoem com os ingredientes locais e as tradições que cada um de nós carrega”, explica o chef Pedro Rosa, responsável pela cozinha do Mirante Rooftop, restaurante do hotel Senhora da Rosa – Tradition & Nature.

“Este é um convite que aproxima não só as cozinhas dos dois restaurantes mas também os produtos dos Açores e da Madeira. Este encontro marca essa ligação histórica e geográfica que tem vindo a crescer nos últimos anos. Vamos partilhar o espírito do Yuki, que se inspira no conceito izakaya, – um bar japonês onde se serve comida simples mas carregada de sabor –, unindo a nossa herança gastronómica à autenticidade dos produtos portugueses”, comenta o chef Júlio Pereira, que conta também com a colaboração do chef Carlos Gonçalves, do Grupo Kampo.

Esta sinergia entre ilhas leva a que cada prato tenha sido cuidadosamente elaborado para destacar a qualidade e a frescura dos produtos das diferentes regiões, ao mesmo tempo que busca criar uma experiência gastronómica que dialoga entre o sushi tradicional e as influências inovadoras. Esta ação, que partiu da iniciativa de Pedro Rosa, visa proporcionar noites inesquecíveis, com a troca de experiências e técnicas culinárias que enriquecem ambas as equipas. “Estes jantares não são apenas uma oportunidade para partilhar pratos, são também momentos de celebração da diversidade cultural e gastronómica que Portugal tem para oferecer”, reflete o chef anfitrião.

A conexão entre as ilhas dos Açores e da Madeira à mesa é um exemplo perfeito do poder da colaboração e da união entre os dois arquipélagos, com o fortalecimento das identidades regionais, posicionando ambas as gastronomias no mapa do país.

O menu especial de ‘7 momentos’ compõe-se por tradições japonesas com sabores bem conhecidos dos portugueses. É o caso do charuteiro, um peixe abundante da Madeira, da família do lírio, ou mesmo do atum, que está na sua época, sendo assim o momento ideal para o apresentar de forma criativa, mas mantendo o seu sabor autêntico. O maracujá, tão característico da Madeira, traz a acidez ideal para cortar a gordura do peixe, e mesmo o mexilhão à Bulhão Pato, trazido pelo chef Júlio Pereira, incorpora a cozinha portuguesa e simboliza a ligação ancestral entre Portugal e o Japão”, lê-se na nota de imprensa.

Os jantares estão marcados para os dias 9 e 10 de maio, com início às 19h30, limitados a 20 lugares em cada noite. O valor por pessoa é de 70€, com pairing de vinhos surpresa.