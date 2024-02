As Ilhas dos Açores tornaram-se o novo membro da Associação Internacional de Portos das Ilhas da Macaronésia, que funciona sob a marca Cruise Atlantic Islands (CAI), e que até agora era composta pelas Ilhas de Canárias, Cabo Verde e Madeira.

A cerimónia de assinatura teve lugar na sede da Autoridade Portuária de Santa Cruz de Tenerife, com a participação da presidente do Conselho de Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, S.A.), Paula Cabaço, da presidente da Autoridade Portuária de Las Palmas, Beatriz Calzada, do presidente da Autoridade Portuária de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez, do presidente do Conselho de Administração dos Portos de Cabo Verde (ENAPOR), Ireneu Camacho, e do presidente do Conselho de Administração dos Portos dos Açores, Rui Terra.

Paula Cabaço estendeu formalmente o convite aos Açores e apresentou-o aos restantes membros da CAI para a integração do novo membro nesta fase. Ademais, referiu que “a reunião da CAI, em Tenerife, destaca-se por mais um momento histórico, com a entrada oficial dos Portos dos Açores como novo membro da Associação”, e salientou ainda:

“Todos os representantes das Autoridades Portuárias aplaudem este facto, que permite fechar o ciclo de incorporação dos diferentes arquipélagos atlânticos. Desta reunião saíram pontos importantes que nos permitem definir os passos para o futuro, com foco num intenso plano de promoção e marketing e com objetivos claros a serem alcançados ainda ano”.

Refira-se que a associação tem como objetivos desenvolver e promover o turismo de cruzeiros nas Ilhas Atlânticas que atualmente, representa um mercado conjunto de quase três milhões de passageiros/ ano, bem como reforçar a posição dos portos que fazem parte da associação no corredor atlântico para alcançar novos mercados e ainda promover as rotas já existentes”, conforme pode ler-se em nota enviada às redações.

A Cruise Atlantic Islands está também a trabalhar na definição de estratégias comuns, visando obter financiamento da União Europeia, o que permitirá o desenvolvimento de projetos conjuntos para melhorar a conetividade e impulsionar o crescimento económico das ilhas do chamado Atlântico Médio.