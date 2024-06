Em comemoração do Dia Mundial da Bicicleta, que se assinalou a 3 de junho, o Hotel Meliá Madeira Mare, no Funchal, é palco da exposição de uma coleção privada que conta com cerca de 280 bicicletas em miniatura. A exibição estará disponível até dia 15 de junho.

Aberta ao público em geral, durante os próximos dias, os entusiastas de bicicletas terão a oportunidade de conhecer uma variedade impressionante de miniaturas, colecionadas por João Gomes Sanches e oriundas de várias partes do mundo, divulga a unidade hoteleira, em nota de imprensa.

Atualmente, esta coleção privada ultrapassa as 350 unidades e compila diversos modelos e materiais, refletindo a procura incessante do colecionador por peças raras e únicas.

“Durante a infância, João Gomes Sanches utilizava a bicicleta como meio de transporte para se deslocar até à escola e tinha o hábito de acompanhar eventos dedicados a este desporto, como a “Volta ao Algarve”. No entanto, esta nunca foi uma grande paixão sua. Foi, então, durante as inúmeras viagens que realizou a trabalho, que começou a reunir centenas de bicicletas em miniatura, sendo, neste momento, difícil encontrar peças que não possua”, lê-se ainda.