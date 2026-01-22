Venezuela: Presidente interina prometeu a Trump cooperação antes da queda de Maduro - ‘The Guardian’

A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, garantiu ao Governo do presidente norte-americano, Donald Trump, a sua cooperação quando Nicolás Maduro caísse, segundo o diário “The Guardian”, que diz ter obtido a informação de quatro fontes diferentes.

Segundo precisaram as quatro fontes diferentes do jornal, Delcy e o seu irmão Jorge não participaram ativamente na operação de captura e sequestro de Nicolas Maduro por parte das forças norte-americanas a 03 de janeiro, mas tinham garantido ao Governo dos EUA, através de intermediários, que cooperariam com eles no dia seguinte.

Delcy, que era vice-presidente de Maduro, tomou posse como presidente apenas dois dias depois da captura do ex-chefe de Estado venezuelano.

As fontes do ‘The Guardian’ asseguram que houve representantes do Governo do Catar envolvidos nas negociações dos Rodríguez com os Estados Unidos.

Esses contactos estavam a ser realizados desde o outono e intensificaram-se após uma comunicação telefónica infrutífera em novembro entre Trump e Maduro e que tinha como objetivo conseguir a sua saída voluntária do poder do então presidente da Venezuela, segundo a versão do diário britânico.

Em dezembro, e dado o agravamento da situação, Delcy disse a um dos seus interlocutores norte-americanos que “colaboraria com o resultado que se apresentasse”, segundo afirmou ao jornal esse interlocutor.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, inicialmente muito reticente em colaborar com os Rodríguez, foi entendendo que Delcy e o seu irmão eram talvez a alternativa menos má para garantir uma transição relativamente pacífica e que evitasse o caos naquele país.

Em outubro, o jornal ‘Miami Herald’ publicou uma notícia na qual avançava que Delcy Rodríguez conspirava de forma ativa ou passiva para uma queda de Maduro pelas suas próprias ambições, e embora a atual presidente interina da Venezuela tivesse negado categoricamente esta informação, a sua reação pareceu convencer Rubio e o seu círculo de que era uma pessoa ambivalente com a qual se poderia chegar a algum acordo, prossegue o ‘The Guardian’.

O diário acrescenta que o caráter de Delcy também ajudou a conquistá-la como aliada secreta, descrevendo-a como uma pessoa com “peculiaridades encantadoras que a ajudam a ganhar amigos”, como a sua paixão pelo pingue-pongue - tem um treinador próprio -, por beber champanhe e por desafiar mandatários estrangeiros para vários jogos.

Por fim o jornal indica que houve outro fator decisivo, a sua relação fluida com o setor petrolífero norte-americano, que também sugeriu a quem quisesse ouvir que poderia ser uma boa interlocutora no futuro.