Com o Santuário de Nossa Senhora de Fátima de Carrizal repleto de fiéis, foi celebrada este domingo, 29 de junho, a missa solene em honra de São Pedro e São Paulo, em Los Altos Mirandinos, na Venezuela. A cerimónia contou com a presença do Diretor Regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, e do Chefe de Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira, Rui Abreu, no âmbito das comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

A missa, presidida pelo Reitor do Santuário, padre Henry Rivero, reuniu centenas de fiéis e peregrinos oriundos de diversas paróquias da Arquidiocese de Barquisimeto, reforçando a importância do espaço como centro espiritual da comunidade luso-venezuelana. O momento culminante deu-se com a bênção da água e dos objetos religiosos, seguindo-se o emocionado cântico da Ave Maria em português, interpretado pela cantora madeirense Vânia Fernandes.

No final da celebração, Sancho Gomes destacou a profunda ligação da comunidade madeirense à fé, à cultura e à língua portuguesa, três marcas identitárias que se manifestam de forma exemplar no Santuário de Carrizal, uma réplica do Santuário de Fátima, em Portugal.

A cerimónia contou com a presença do Cônsul Honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves; do Presidente da Academia do Bacalhau dos Altos Mirandinos, Celestino Dos Santos; dos Conselheiros das Comunidades Madeirenses, Aleixo Vieira, Nelson Nunes e Danny Barradas; e ainda dos dirigentes da Associação Amigos de Nossa Senhora de Fátima dos Altos Mirandinos.

Visita ao consulado e à empresa Heleal evidencia dinamismo da comunidade

Ainda no mesmo dia, a delegação do Governo Regional da Madeira foi recebida no Consulado Honorário de Portugal em Los Teques, onde decorreu uma reunião com o cônsul Pedro Gonçalves. Durante o encontro, Sancho Gomes destacou o papel exemplar da comunidade madeirense na Venezuela.

A comitiva visitou também a empresa Heleal – Agua Potable Envasada, propriedade de uma empresária madeirense e gerida atualmente pelos filhos dos fundadores, já nascidos na Venezuela. Sancho Gomes aproveitou a ocasião para elogiar o contributo da comunidade madeirense para o desenvolvimento económico do país de acolhimento.