Sancho Gomes e Rui Abreu visitam Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas de Caracas

No segundo dia de visita oficial à Venezuela, o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, acompanhado pelo chefe de Gabinete da Presidência do Governo Regional, Rui Abreu, visitaram a Sociedade de Beneficência das Damas Portuguesas de Caracas.

A ocasião foi marcada pelo compromisso de que seria assinado um protocolo de apoio entre o Governo Regional e aquela associação presidida por Lucecita Rodrigues, após uma visita às instalações, onde esteve presente a restante comitiva madeirense: os conselheiros da Diáspora Madeirense, Aleixo Vieira e Nelson Nunes, e o presidente do Conselho de Administração do Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta.

Sancho Gomes agradeceu o trabalho de solidariedade que as Damas Portuguesas fazem junto das mais de uma centena de famílias madeirenses e destacou o apoio dado pelo Governo Regional da Madeira a esta associação de cariz solidário.

Lucecita Rodrigues aproveitou a ocasião para agradecer o apoio do Governo Regional, não apenas financeiro, mas institucional.

Lar Padre Joaquim Ferreira acolhe delegação

Também no segundo dia de visita, a delegação madeirense esteve no Lar Padre Joaquim Ferreira, onde teve oportunidade de conhecer as instalações e contactar diretamente com os utentes.

Durante a visita, Sancho Gomes destacou a importância do trabalho desenvolvido por esta instituição, que ao longo dos anos tem acompanhado idosos madeirenses, proporcionando-lhes condições de alojamento com qualidade e garantindo cuidados de saúde adequados.

O governante enalteceu o empenho da direção do Lar Padre Joaquim Ferreira no acompanhamento daqueles que, durante décadas, contribuíram para o desenvolvimento económico da Região, através do envio de remessas e apoio às suas famílias, e que agora se encontram numa fase da vida em que merecem atenção, carinho e cuidado.

Sancho Gomes elogia trabalho da ONG ‘Regala Una Sonrisa’

Houve ainda a visita à organização não governamental “Regala Una Sonrisa”, responsável pelo projeto ‘Ángeles Lusitanos’.

Sancho Gomes reconheceu o mérito desta associação, que recentemente adquiriu um edifício, onde promoveu obras de reabilitação e adaptação. Atualmente, o espaço acolhe madeirenses em situação de vulnerabilidade, bem como cidadãos portugueses em situação de sem-abrigo.

O Diretor Regional das Comunidades destacou o trabalho incansável do presidente da associação, Francisco Soares, que assegura apoio aos mais necessitados, disponibilizando alojamento, alimentação, cuidados de saúde e serviços de higiene.

Festa de São João anima Comunidade em Turumo

No final do dia, a comitiva madeirense deslocou-se a Turumo, onde participou na Festa de São João organizadas pelo Centro Marítimo da Venezuela, com o apoio da associação Heróis do Mar.

O evento, que reuniu dezenas de madeirenses, contou com a atuação da Banda Recreativa Madeirense da Venezuela e da Associação Cultural Os Lusíadas.

Também marcou presença o Cônsul-Geral de Portugal em Caracas, Luís Macieira de Barros, que assistiu às tradicionais Marchas de São João, protagonizadas pelos alunos do Centro de Línguas Bolívar e Camões e pelos elementos da associação Heróis do Mar.

Recorde-se que a comitiva se encontra na Venezuela entre os dias 23 de junho e 2 de julho, no âmbito das celebrações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses.

Durante os 10 dias da visita oficial, a delegação visitará cidades como Caracas, Barquisimeto, Valência, Maracay e Los Teques, onde residem cerca de meio milhão de madeirenses e seus descendentes.

Com esta deslocação, o #Governo Regional pretende reforçar os laços com uma das maiores e mais representativas comunidades da diáspora madeirense no mundo, reconhecendo o papel histórico, social e económico da comunidade luso-venezuelana#.

Grande parte da agenda será dedicada à visita de associações madeirenses com atividade cultural, recreativa, gastronómica e solidária, mas também haverá espaço para encontros com o corpo diplomático e consular português, bem como com conselheiros, empresários e figuras de relevo da Madeira.