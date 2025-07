O secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, representa o Governo Regional da Madeira, de 31 de julho a 4 de agosto, nas Festas do Santíssimo Sacramento, em New Bedford, Massachusetts, naquela que é considerada a maior festa de cultura portuguesa no Mundo.

A Festa do Santíssimo Sacramento foi instituída, em 1915, por iniciativa de quatro imigrantes madeirenses, da Calheta - Manuel d’Agrela, Manuel d’Agrela Coutinho, Manuel Sardinha Duarte e Manuel Sebastião -, na Igreja de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, em New Bedford, Massachusetts.

A popularidade da Festa do Santíssimo Sacramento foi aumentando significativamente ano após ano e é hoje um símbolo de identidade da comunidade luso-americana, que atrai muitas dezenas de milhar de visitantes, no primeiro fim de semana de agosto.

A Festa do Santíssimo Sacramento começa esta quinta-feira, dia 31 de julho, às 17h30 (horas locais), com a Cerimónia de Abertura e o Hastear das Bandeiras, tendo o seu ponto mais alto no domingo, 3 de agosto, às 09h00, com Missa Solene na Igreja da Imaculada Conceição, Parada/Desfile às 15h00, entregas de Bolsas de Estudo e discursos oficiais no “Madeira Field”, recinto das festividades, às 16h30.

No programa oficial estão ainda previstas visitas ao Consulado de Portugal em New Bedford, ao ‘Madeirean Heritage Museum’ e ao Clube Madeirense S.S. Sacramento.