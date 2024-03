Em consequência de ferimentos graves sustidos num aparatoso acidente de viação ocorrido no passado dia 25 de fevereiro, em Rayton, Tshwane (ex-Pretoria), Gauteng, faleceu ontem na clínica onde foi admitida após o acidente, Manuela Gonçalves Pereira, 55 anos, natural da freguesia do Rosário, São Vicente, Madeira.

Manuela Gonçalves Pereira era membro do Rancho Folclórico da Casa Social da Madeira de Pretória (CSMP) há mais de duas décadas onde sempre se dedicou com grande entusiasmo ao ensino de danças e cantares populares da sua terra natal , estimulando entre outros os filhos Filipe, Raquel e Carlos a tomarem parte nas atividades do rancho juntamente com ela, no qual, atualmente, a filha Raquel permanece ativa num dos mais apreciados ranchos folclóricos de cariz madeirense e dos melhores e mais jovens da comunidade portuguesa da África do Sul.

A notícia do seu perecimento, ontem, mergulhou a comunidade numa profunda tristeza e descrença, principalmente em pessoas afetas à CDMP, amigos e conhecidos.

Damião de Freitas, presidente da Assembleia Geral da Casa Social da Madeira de Pretória expressou, em seu nome pessoal e dos corpos gerentes da CSMP, a sua mágoa e pesar pelo falecimento de Manuela Gonçalves Pereira, que em vida se entregou desinteressadamente, com sacrifício e esforço em prol do ensino e divulgação do folclore madeirense.