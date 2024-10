Madeirense Duarte Fernandes eleito Relator do Conselho Regional da Europa do CCP

O madeirense Duarte Fernandes foi eleito Relator do Conselho Regional da Europa do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP), no decurso do primeiro plenário mundial do órgão consultivo do Governo para a emigração que decorreu esta semana em Lisboa.

Natural de Santana, o empresário radicado em Jersey foi o único madeirense a ser eleito Conselheiro Comunidades Portuguesas pelo Reino Unido no ato eleitoral que decorreu há cerca de um ano, tornando-se ainda o primeiro português radicado na referida ilha do Canal a ser eleito para tal função.

Recorde-se que os atuais conselheiros foram eleitos em 26 de novembro de 2023, mas só agora puderam saber quais as funções que irão desempenhar no quadro das comissões regionais e comissões temáticas do CCP.

Segundo os resultados das restantes eleições para o CCP, os conselheiros de origem madeirense Alberto Viveiros (Venezuela) e Sara Fernandes (Austrália) foram escolhidos como membros efetivos da Comissão Temática para as Questões Sociais e Económicas e dos Fluxo Migratórios, na qual Leonel Moniz (Venezuela) foi eleito suplente.

Já a Fátima de Pontes (Venezuela) foi eleita para Comissão Temática para as Questões Consulares e da Participação Cívica.

Recorde-se que são seis os conselheiros de origem madeirense eleitos para o Conselho das Comunidades Portuguesas: Alberto Viveiros, Maria Loreto, Leonel Moniz e Maria Pereira (Venezuela), Sara Fernandes (Austrália) e Duarte Fernandes (Reino Unido).