Foram Lançadas ontem no Funchal as bases da ‘História Global da Diáspora Madeirense’ e do futuro Museu digital que pretende reunir as memórias dos que da Madeira partiram, ao longo dos últimos séculos, para as quatro partidas do mundo.

A equipa científica e de investigação reuniu-se ontem no Funchal para estabelecer as bases científicas com vista a levar a cabo um projeto abrangente de preparação de uma ‘História Global das Diásporas Madeirenses’ em 13 volumes, que também será o esteio da criação de um futuro Museu Digital que conservará e disponibilizará ao grande público as memórias e os testemunhos dos emigrantes madeirenses ao longo dos tempos. A Diáspora Madeirense tem sido uma das mais dinâmicas e cosmopolitas do movimento diaspórico português. Os Madeirenses espalharam-se pelos 5 continentes, gerando valor e dinâmicas novas nos países onde se implantaram, quer no plano económico, cultural, político, social e religioso.

Num tempo em que experimentamos um processo de globalização acelerada, é importante recuperar, sistematizar e conservar a memória das mobilidades migratórias madeirenses, que são parte relevante da história e da herança cultural da Madeira espalhada pelo mundo. E são também uma componente significativa das dinâmicas da globalização que se tem adensado de há 200 anos a esta parte.

Este projeto pretende ser um serviço público não só de homenagem às vagas de emigrantes que deixaram a Madeira à procura de vida melhor noutros países do mundo, mas também uma referência pedagógica inspiradora para as novas gerações.

Este projeto tem neste momento em fase de composição uma Comissão Científica Internacional com especialistas de universidades portuguesas e dos países de destino da diáspora madeirenses, bem como uma Comissão de Honra que agregará os representantes das entidades parceiras deste magno projeto de grande interesse para a Região Autónoma da Madeira.