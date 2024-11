Graça Maria Araújo da Fonseca, primeira secretária de embaixada pertencente ao mapa de pessoal diplomático do Ministério dos Negócios Estrangeiros, foi exonerada do cargo de Cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, para o qual foi nomeada por despacho 6278/2020 de 15 de junho de 2020, seja transferida para os serviços internos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Esta semana a Academia do Bacalhau Mãe, ofereceu um almoço de despedida à Graça da Fonseca que é também Comadre da Academia.

No decurso do almoço usaram da palavra André da Costa, vice-presidente do Fórum Português, Joaquim Coimbra, gestor do Lar Rainha Santa Isabel, os quais agradeceram e teceram os melhores encómios à diplomata pelo trabalho desempenhado em prol da comunidade portuguesa da sua área de jurisdição que se estende às províncias de Gauteng (excluindo Pretoria), Limpopo, North West, Mpumalanga, Free State, Kwazulu-Natal e incluindo Lesoto e Botswana.

O Compadre-presidente, Rogério Nascimento, agradeceu a presença de todos as pessoas ali presentes e expressou um obrigado muito sentido pela proximidade que Graça Araújo da Fonseca manteve com a Academia e com a comunidade em geral e pelo empenho concernente que deu à diplomacia económica e cultural que em muito beneficiou a nossa comunidade.

O Compadre-presidente fez um resumo sobre o 51º Congresso das Academias realizado no mês passado na Cidade do Cabo o qual deveria ter sido organizado pela Academia daquela cidade mas acabou por se realizar com a intervenção, preparação e organização pela Academia de Joanesburgo que à última da hora evitou aquilo que poderia ser o que se chama “um fiasco” e envidou esforços para conseguir a normalização levando a bom fim o Congresso, dizendo que francamente esperava e contava com a presença de mais representantes de outras academias.

A Cônsul-geral agradeceu a presença de todos e a gentileza da Academia do Bacalhau Mãe pelo almoço-convívio na hora da despedida.

Fez alusão à sua atividade consular e que se sentia muito honrada em ter servido a comunidade portuguesa e que regressa com a certeza do dever cumprido.

Presente uma delegação do Fórum Português composta por Manuel Ferreirinha, presidente, André da Costa, vice-presidente, Paula Franco, diretora executiva do mensário Voz Portuguesa, Mimi Jardim, presidente da Liga da Mulher Portuguesa da África do Sul e muitos compadres e comadres.

Hoje, em Haartbeespoort, na província do Northwest a Liga da Mulher Portuguesa da África do Sul, ofereceu uma receção nos belos jardins do restaurante bistro Silver Orange, inserido numa fazenda de frutas cítricas com uma atmosfera campestre e tranquila que teve inicio às 10:00 e se prolongou pela tarde dentro.