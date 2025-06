No quinto dia da visita oficial à Venezuela, esta sexta-feira, 27 de junho, o diretor regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, acompanhado pelo chefe de gabinete da presidência do Governo Regional, Rui Abreu, esteve em Maracay, no estado de Aragua.

A jornada começou com uma visita ao Consulado de Portugal em Maracay, onde foi destacada a proximidade no atendimento à comunidade, mesmo sem marcação prévia. Seguiu-se uma visita a duas empresas, uma delas com mais de 100 trabalhadores, “exemplo da resiliência e do contributo dos madeirenses para a economia venezuelana”.

Durante a tarde, a comitiva visitou a Casa Portuguesa de Aragua e o Centro Geriátrico de Maracay, recentemente ampliado com novos consultórios e espaço de fisioterapia, estrutura essa apoiada pelo Governo Regional. Sancho Gomes reafirmou o compromisso de continuar a apoiar instituições que prestam apoio social à comunidade mais idosa.

O dia terminou com um jantar-concerto no Centro Social Madeirense de Valência, que reuniu mais de 500 madeirenses e luso-descendentes. A iniciativa contou com atuações da cantora Vânia Fernandes, do Grupo Folclórico do Centro e de grupos de danças tradicionais venezuelanas, num ambiente de forte interculturalidade e celebração das raízes madeirenses.

Esta visita integra-se nas comemorações do Dia da Região Autónoma da Madeira e das Comunidades Madeirenses, “reforçando o compromisso do Governo Regional com a sua diáspora”.