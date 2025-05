De acordo com informação recebida do Consulado-Geral de Portugal, Afonso Laginha, Cônsul-Geral de Portugal em Joanesburgo, usando a prerrogativa que lhe confere poderes para indicar seis elementos da comunidade portuguesa de entre as representações associativas de portugueses, entidades empresariais locais ou nomeados pelo titular do posto até 180 dias após a entrada em funções.

O Conselho é constituído pelo Cônsul-Geral, Afonso Laginha que preside e pelos Conselheiros das comunidades portuguesas, Elizabete Serrão, Alexandre Santos e Vasco de Abreu, pelo coordenador do ensino de português na África do Sul (Camões , IP) Joel Coelho e pelo Adido Social da Embaixada em Pretória, Paulo Valor. Em concordância com o Regulamento Consular compete ao titular do posto consular designar , por sua vez, até seis membros representativos da comunidade portuguesa residente na respetiva área de jurisdição , que a seguir indicadas; Mimi Jardim, (presidente da filial de Joanesburgo da Liga da Mulher Portuguesa na África do Sul, autora e chef de cozinha), Micaela de Gouveia (dirigente do YAPS), Ângela Gomes (empresária) Victor Gomes ex-árbitro internacional e presidente da associação de árbitros da África do Sul e conselheiro da Diáspora Madeirense, Dr Tony Gouveia dirigente SAPCC) e João Melo (dirigente do clube Luso Africa e da Sociedade Portugesa de beneficência da África do Sul).

Compete a este órgão de consulta informar e dar parecer sobre matérias atinentes à comunidade, elaborar e propor recomendações respeitantes à aplicação de políticas que afetem as pessoas portuguesas residentes na respetiva área de jurisdição consular e de uma forma geral aconselhar o Cônsul-Geral.

Na reunião inaugural, Afonso Laginha, esteve acompanhado pela Chanceler Adalberta Coimbra e pela assistente Técnica Deolinda Oliveira responsável pelos assuntos sociais no Consulado Geral.

A utilidade da reunião inaugural ficou bem demonstrada a disponibilidade manifestada por todos os presentes, mas também pelo interesse das opiniões trocadas, propostas e ideias apresentadas permitindo um debate franco e muito construtivo.

De salientar que a área de jurisdição do Consulado-Geral de Portugal em Joanesburgo é equivalente a cinco vezes e meia à superfície de Portugal e suas Regiões Autónomas.