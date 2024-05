O empresário e ex-conselheiro da Diáspora Madeirense, na cidade do Cabo, África do Sul, faleceu hoje.

Em 2022, aos 77 anos, cessou funções como conselheiro, pelo que recebeu um louvor público, da parte do Governo Regional.

Na ocasião, recebeu a distinção das mãos do diretor regional das Comunidades, durante um almoço de trabalho com a Comunidade Madeirense.

O louvor destaca o “irrepreensível espírito de missão dedicado à causa pública” do conselheiro, e o reconhecimento do Governo Regional pela “dedicação, competência e zelo de que deu provas no exercício das suas funções”.

“Foi com grande sentido de responsabilidade e espírito de bem servir a Comunidade Madeirense residente na África do Sul, que se dedicou ao cargo que exerceu durante cinco anos. Diligente, correto e respeitador é de inteira justiça que os seus méritos sejam alvo de louvor”, refere o documento entregue, durante a cerimónia.