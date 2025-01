Cerca de 60 pessoas concentraram-se hoje no Largo do Município, no Funchal, para reafirmar o seu apoio à causa da oposição venezuelana que tem lutado pela democracia e pela liberdade no país.

Mas no dia em que Nicolás Maduro foi empossado como presidente em Caracas, para cumprir o terceiro mandato, o sentimento entre os manifestantes é marcado por alguma “desilusão”, apesar de continuarem a acreditar que a “luta é até ao fim”, tal como defendem Maria Corina Machado e Edmundo González Urrutia.

A concentração foi organizada pela Venexos. Leia mais sobre esta tema na próxima edição da impressa do JM.