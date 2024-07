O arraial foi organizado em conjunto pela Academia de Bacalhau de Caracas e Associação Os Parceiros, numa união de esforços que teve por grande objetivo angariar fundos para ajudar a suportar as atividades do Lar Joaquín Ferreira e da Missão Católica Portuguesa.

A animação musical esteve a cargo do Grupo Folclórico do Centro Luso do Estado de La Guaira, Banda Recreativa Madeirense da Venezuela, Grupo Nola, Grupo Musical Aries, Grupo Folclórico do Centro Portugués e Parceiros Banda Show.