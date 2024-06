A Comissão Eleitoral Independente (IEC) planeia declarar os resultados eleitorais ainda hoje, apesar de 579 objeções.

Mosotho Moepye, presidente da IEC afirma que o IEC recebeu 579 objeções de diferentes partidos políticos.

Parece ser o busílis da questão que o quadro dos resultados eleitorais tivesse, inexplicavelmente, ficado “offline” por algumas horas na manhã de sexta-feira.

Isto aconteceu e depois vários partidos políticos apresentaram queixas, alegando que as eleições foram fraudadas, tendo Mosotho avançado que ouvirá as questões que lhes foram apresentadas pelas partes que se dizem lesadas, contudo, vai declarar os resultados, hoje, domingo, pois não há problemas em divulgar os resultados mais cedo.

Jacob Zuma apelou à IEC que “não se apresse em divulgar os resultados das eleições” e que ouça as queixas do seu partido o MK e de pelo menos 20 outras partes lesadas, como SARA, ACC, ACT, ACDP, SUN, COPE, UDM, AADP, PA, XILUXA, CISA, PMC, AHC, ARA, UAT, AM4C, APC, Al-Jama, UIM, UIM, SARKO, ATM e OHM.

Zuma, na noite de ontem, acompanhado por vários outros partidos políticos insatisfeitos, fez o apelo durante numa conferência de imprensa no Centro Nacional de Operações de Resultados da IEC, em Midrand.

Zuma questiona o IEC porquê tanta pressa em divulgar os resultados no domingo.

Enquanto Zuma falava, uma nota do gabinete do atual presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, enviava um alerta à comunicação social anunciando que que estaria no Centro de Operações de Resultados, hoje, domingo às 17;00 para o anúncio desses resultados eleitorais.

O MK partido do ex-presidente, Jacob Zuma, exige agora a repetição das eleições, alegando que as eleições foram fraudulentas.

O país aguarda com ansiedade o anúncio oficial dos resultados eleitorais.