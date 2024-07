África do Sul: Fórum Português mobiliza comunidade contra os raptos (com fotos)

Segundo revelou o Fórum, um novo encontro com a mesma agenda foi agendado para ter lugar na Igreja de Nossa Senhora de Fátima, em Brentwood Park, Benoni, na quarta-feira, 10 de julho.

O Clube Português de West Rand acolheu ontem à noite uma reunião que juntou várias dezenas de comerciantes e empresários portugueses radicados na África do Sul para discutir a vaga de raptos que está a afetar a comunidade lusitana, nomeadamente em Joanesburgo.

No mesmo dia, uma delegação do Fórum, liderada pelo Chairman Manny Ferreirinha, reuniu-se com uma equipa da polícia de Gauteng, encabeçada pelo Comissário tenente-general Tommy Mthombeni, tendo o tema dos raptos norteado o encontro, que decorreu sob os auspícios da Cônsul Geral de Portugal em Joanesburgo, Graça Fonseca.