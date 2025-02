África do Sul: Descendente de madeirenses continua sequestrado

José de Sousa, lusodescendente 46 anos, nascido em Krugersdorp, África do Sul, sequestrado na noite da passada terça-feira, continua desaparecido. Confirmou ao JM sua mãe, Lídia Rosa Parau Teixeira de Sousa.

Lídia Rosa, natural do Estreito da Calheta, emigrou para a África do Sul há 48 anos e apesar de estar bastante preocupada, não está em desespero, mas sim confiante de que o seu filho em breve voltará ao seu convívio. Confia nas investigações em curso conduzidas pela polícia sul africana, disse-nos.

Lídia Rosa revelou que os sequestradores estabeleceram contacto, hoje, mas, recusou entrar em pormenores por razões de segurança para não fazer perigar as investigações em curso.

Afonso Laginha, cônsul-geral de Portugal em Joanesburgo, vem acompanhado este caso de perto tendo contactado a mãe da vítima deste sequestro várias vezes durante o dia de ontem e de hoje, disse-nos Lídia Rosa.

Como é do conhecimento geral, a África do Sul tem a maior taxa de sequestros do continente africano com aproximadamente 9,58 sequestros por cada 100.000 pessoas, o que é um fator bastante desalentador e deveras preocupante e consta-se um aumento contínuo deste tipo de crime.