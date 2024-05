África do Sul: Ala portuguesa do HIP reuniu-se com ministra provincial de Gauteng

Nas instalações do West Rand Portuguese Club, em Rumsig, Rand Oeste, a ala portuguesa da Aliança HIP (acrónimo para ‘Helenic, Italian and Portuguese’) levou a cabo um encontro com Tasmeen Motara, ministra provincial de Gauteng, com a pasta do Desenvolvimento Económico.

Tasmeen Motara referiu “um aspeto muito significativo da cooperação com Portugal e a presença, pujante, da comunidade portuguesa na África do Sul”, lembrando que é a “terceira maior fora de Portugal”.

“Isto evidencia a forma como a nossa dispensação democrática facilitou a migração e franqueou portas ao investimento e a uma cooperação coerente e com benefícios mútuos. Celebramos a diversidade e as contribuições da comunidade portuguesa que enriquecem o nosso tecido cultural e reforçam as nossas relações bilaterais”, afirmou.

Para a ministra provincial, “Gauteng com todo o seu potencial económico, desempenha um papel crucial no panorama económico do nosso país, com as suas indústrias vibrantes, infra-estruturas robustas e mão de obra qualificada, contribui, de forma significativa para o PIB do nosso país. Para um juízo ampliativo, devo dizer-vos que se Gauteng fosse um país independente, o seu PIB seria o 7.º maior do continente africane e atraía com certeza investimentos de todo o mundo”, declarou.

“Temos de reconhecer que a instabilidade da nossa rede de energia elétrica, por exemplo, tem sido uma preocupação constante e com efeitos adversos nas empresas e que afetou e afeta a vossa confiança e a de futuros investidores.

Uma coisa posso vos garantir; o Governo está a trabalhar incansável e afincadamente na resolução deste problema. Hoje, assinala-se o 32.º dia sem cortes de energia o que demonstra o fator de disponibilidade energética do país e a redefinição das prioridades em matéria de eletricidade pelo Presidente da República, estão a dar resultados.

A concluir, Tasmeen Motara fez questão de sublinhar que o trabalho da Aliança HIP é um trabalho promissor e profícuo que robustece as relações económicas entre África do Sul e Portugal e reconhecemos a importância da cooperação e de parcerias para desbloquear o potencial económico dos nossos países.”

Alexandre Santos, Conselheiro do Conselheiro das Comunidades Portuguesas, marcou presença no encontro, e ao ser instando pelo JM para dar a sua visão sobre este evento, considerou que o mesmo “revestiu-se do maior interesse, muito importante e muito positiva que aprofunda as relações entre a nossa comunidade e o partido governamental, nomeadamente o de Gauteng e é de opinião que é necessário, é mesmo premente aprofundar as relações entre a nossa comunidade com os elementos do partido governamental para que possam ser ampliados conhecimentos sobre a nossa comunidade”.

“Lamento que apesar do número de pessoas aqui presentes não tenha havido uma participação mais intensa, porém, acredito que não tenha sido feita suficiente publicidade, pois a comunidade desta área é muito vasta e talvez não tenha a perceção da importância de eventos como este”, acrescentou depois Alexandre Santos.

O conselheiro confessou estar “impressionado” com o facto de “ministra ter realçado o investimento português na África do Sul, salientando a forma positiva que Portugal e a comunidade têm contribuído para a economia e expressado as perspetivas relativamente às próximas eleições gerais que se realizam no próximo dia 29 de maio e desvalorizou as ameaças de violência e não se fez rogar em dizer que por vários motivos o partido governamental não venha a obter os resultados que obteve no passado devido a fatores diversos o que não deixa de ser uma das preocupações e que são também preocupações da comunidade em geral.”