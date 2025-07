O Campo do Encontro, em São Roque, será palco entre quarta-feira e domingo do ‘X Torneio Ricardo Gomes’, um evento desportivo na modalidade de hóquei em patins, que reunirá jovens atletas dos escalões de benjamins, escolares, sub-13 e sub-15.

Este torneio contará com a participação de cerca de 230 hoquistas, dos quais 130 vêm do continente português, proporcionando uma oportunidade única de convívio desportivo e intercâmbio entre regiões.

Paralelamente, decorrerá também o ‘IV Reencontro Cup Masters’, destinado a veteranos da modalidade, com a presença de quatro equipas – duas da Região e duas do continente.

Na apresentação do torneio, Renato Gouveia, presidente do Clube Desportivo São Roque, destacou a importância do evento como homenagem ao Sr. Ricardo Gomes, sócio fundador nº1 do clube, reforçando o valor simbólico e emocional da competição.

“O principal objetivo é proporcionar mais oportunidades competitivas aos jovens da Região, colocando-os em contacto com outras realidades num desporto onde Portugal é uma referência ao nível mundial”, sublinhou o dirigente.

Renato Gouveia agradeceu ainda o apoio das entidades oficiais, das empresas e de todos os que contribuíram para a realização deste evento. Tudo está preparado para cinco dias repletos de competição, fair play e entusiasmo, celebrando o hóquei em patins e homenageando uma figura marcante do desporto sanroquino.