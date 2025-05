O Vizela do treinador madeirense Fábio Pereira perdeu hoje, por 3-0, no reduto do AVS, em jogo da 1.ª mão do playoff de acesso à I Liga.

O jogo da 2.ª mão realiza-se no Estádio do Vizela na próxima semana, e definirá a última vaga no principal escalão do futebol português para a época 2025/26.