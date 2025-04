Vítor Sá estreou-se da melhor maneira possível ao volante do Alpine A110 RGT. O antigo campeão regional de ralis foi o mais rápido ao longo de todas as subidas oficiais da Rampa da Camacha, que hoje foi para a estrada sem a presença dos protótipos, depois do boicote anunciado na sexta-feira.

O piloto madeirense, 11 vezes campeão regional, venceu a primeira prova à geral desde 2012, terminando com um tempo agregado de 06:28.457, após o somatório das duas melhores subidas.

Cláudio Nóbrega, ao volante do seu Datsun 1200, foi o segundo classificado e o único que deu luta de forma constante a Vítor Sá. O ‘piloto-espetáculo’, que também se estreou nas provas do calendário automobilístico de 2025 nesta Rampa da Camacha, terminou com uma diferença de 12,897 para o vencedor.

Na terceira posição ficou Luís Escórcio, num Peugeot 208 Rally4, com mais 26,134 segundos de diferença para o primeiro lugar de Vítor Sá.