O campo dos Veteranos do Canicense acolheu, no passado dia 17 de maio, a VI Edição do Torneio Turíbio Ferreira – Festa da Cebola. Organizado pelos Veteranos do Canicense, o torneio presta homenagem a Turíbio Ferreira, ex-atleta da equipa, falecido há alguns anos, cuja memória continua viva entre antigos colegas, amigos e familiares.

Esta edição contou com a participação de três equipas: os anfitriões Veteranos do Canicense, a AD Camacha e o Lusitânia, que viajou desde a ilha Terceira, Açores, com uma comitiva composta por 20 elementos. Ao longo do dia, disputaram-se seis jogos num ambiente marcado pela camaradagem, sem qualquer classificação final, respeitando o verdadeiro objetivo do encontro: participar, conviver e homenagear.

A sessão de abertura contou com a presença da presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz e do presidente da Junta de Freguesia do Caniço, que sublinharam a importância destes eventos no reforço dos laços comunitários e na preservação da memória coletiva.

Mais do que um torneio, esta foi uma celebração da amizade, da partilha e do legado desportivo de Turíbio Ferreira, que continua a unir gerações em torno do futebol e do espírito da Festa da Cebola.