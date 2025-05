O tetracampeão mundial neerlandês Max Verstappen (Red Bull) reforçou hoje a sua luta pela revalidação do título, ao vencer o Grande Prémio Emilia-Romagna, sétima prova do Mundial de Fórmula 1, disputada em Ímola, Itália.

Partindo do segundo lugar da grelha, logo atrás do australiano Oscar Piastri, líder do Mundial e que procurava alcançar um quarto triunfo consecutivo, Verstappen deu logo de início sinais claros de que vinha para vencer, ao chegar ao final da primeira volta já na frente, num GP que dominou e apenas teve alguma emoção com a entrada do ‘safety car’.

Apesar disso, o neerlandês resistiu facilmente à tentativa de ataque dos dois McLaren na reta final da corrida, com o neerlandês a reforçar assim o terceiro lugar no mundial, agora com 124 pontos, aproximando-se de Piastri, que lidera com 146, e do britânico Lando Norris, que também ganhou alguns pontos ao seu companheiro de equipa, do qual dista agora 13 pontos.

Na sua corrida número 400 na Fórmula 1, Verstappen, de 27 anos, chegou ao 65.º triunfo nesta disciplina, a segunda na presente temporada, numa corrida sem história, durante a qual foi ganhando vantagem, exceção feita à reta final, altura em que o ‘safety car’ fez a sua entrada em pista, mas o neerlandês defendeu bem a posição nas 10 voltas disputadas após a saída da viatura de segurança.

Logo atrás dos dois McLaren ficou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que recuperou assim oito postos, depois de ter largado de 12.º, enquanto o quinto posto foi para o tailandês Alex Albon (Williams) e o sexto para o companheiro de equipa de Hamilton, o monegasco Charles Leclerc.

O inglés George Russell (Mercedes), sétimo, o espanhol Carlos Sainz (Williams), oitavo, o francés Isack Hadjar (RB), nono, e o japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), 10.º, fecharam os lugares pontuáveis.

A prova prova do Mundial, o Grande Prémio do Mónaco, disputa-se no próximo fim de semana.