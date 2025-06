Centenas de adeptos estão a festejar, na Avenida do Mar, a conquita da sefinda Liga das Nações de futebol por Portugal, que hoje venceu a Espanha, por 5-3, no desempate por grandes penalidades, depois do prolongamento não ter conseguido desfazer o 2-2 trazido do final dos 90 minutos regulamentares.