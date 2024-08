O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) apresentou, na sua sede, a edição deste ano do projeto “Um Golo Pela Vida”, que acontece no dia 7 de setembro, no Pavilhão do Funchal - Liceu Jaime Moniz.

Trata-se de um Torneio de Andebol Solidário de femininos e masculinos que faz parte do calendário anual das atividades do NRM-LPCC, e que tem a coorganização da Associação de Andebol da Madeira e de Ivelice Gonçalves, uma Voluntária desta Instituição, que passou pela experiência de cancro.

O intuito é o de, por um lado, sensibilizar para a causa oncológica, com enfoque na prevenção, dando também a conhecer o trabalho da LPCC, e, por outro, angariar fundos para as ações e projetos que são realizados na Madeira por esta instituição.

Ricardo Sousa, presidente do NRM-LPCC, espera que esta iniciativa venha a ter uma grande adesão dos amantes do andebol e do público em geral, lembrando que, além dos jogos, os participantes terão acesso a comes e bebes, à venda através de barracas, e a produtos de “merchandising” alusivos ao evento, na área circundante ao Pavilhão do Funchal.

A 13.ª Edição do Torneio de Andebol Solidário decorrerá entre as 09h00 e as 21h00.

Refira-se que a atividade física é uma necessidade básica para o bem-estar físico e mental do ser humano e é essencial no combate ao sedentarismo e aos seus efeitos nocivos.

A Liga recorda que cerca de 1/3 das mortes por cancro são atribuídas a hábitos alimentares errados e à inatividade física, estimando-se que 40% dos cancros possam ser evitados com mudanças no estilo de vida.