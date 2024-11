Não tem o ténis mais agradável de se ver mas é tremendamente eficaz. A ucraniana Daria Snigur, primeira cabeça-de-série e 141.ª do ranking WTA, não deu grandes hipóteses a Teresa Franco Dias, tenista portuguesa que dispôs de uma segunda oportunidade para disputar o quadro principal como lucky loser (perdeu na última ronda da fase de qualificação sendo repescada por sorteio) e venceu por claros 6-0 e 6-2. Sempre dominadora e contrariando as tentativas de variação de jogo por parte da lisboeta, Snigur, só no segundo set foi incomodada pela jogadora lusa, que tem tentado a sua sorte no circuito profissional faltando apenas conseguir uma série de vitórias que sirvam como ponto de viragem para o sucesso.

Agora, a sua adversária será Ekaterina Yashina, que não deu hipóteses a uma desinspirada Eva Guerrero Alvarez. A espanhola esteve sempre por baixo num duelo de sentido único que Yashina fechou por 6-3 e 6-2. Quem também entrou confiante foi a francesa Carole Monnet. A terceira favorita da prova madeirense aplicou claros 6-1 e 6-2 a Tilde Stromquist, jogadora sueca proveniente da fase de qualificação. Com este triunfo, Monnet vai medir forças com a checa Aneta Laboutkova, que também se fez respeitar pela romena Alexia Lavinia Puiac, que bateu por autoritários 6-0 e 6-2.

A indiana Riya Bhatia alcançou a melhor vitória da temporada derrotando a britânica Ella McDonald, por 7-5 e 6-2, num dia não para as tenistas inglesas, já que Sarah Beth Grey também ficou pelo caminho, caindo ante Polina Iatcenko, por um duplo 6-3.

A única resistente do Reino Unido foi Holy Hutchinson. Num equilibrado duelo com a dinamarquesa Olga Helmi, Hutchinson foi superior (6-2 e 7-6 (7)) e marcou encontro com a “nossa” Matilde Jorge, nos oitavos de final de amanhã. Assim, para além deste duelo vamos ter ainda o esperado embate de Francisca Jorge com Kristina Dmitruk. Se as irmãs vencerem os seus encontros vão estar frente a frente nos quartos-de-final de sexta-feira...