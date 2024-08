Torneio Autonomia: FC Porto B bate Marítimo La Guaira nos penáltis

O FC Porto B, da II Liga de futebol, assegurou hoje o terceiro lugar no Torneio Autonomia, ao vencer o Marítimo La Guaira, da Venezuela, no desempate por grandes penalidades, após 2-2 no tempo regulamentar, no Funchal.

Com três vitórias, dois empates e três derrotas na pré-temporada, os jovens ‘dragões’ beneficiaram de um ‘bis’ do avançado Anha Candé, conseguido ainda na primeira meia hora, para fazer o 2-0, que se manteve até ao intervalo.

No último quarto de hora, o médio Pacheco, recém-entrado no jogo, também marcou dois golos e levou a partida para o desempate por penáltis, nos quais a formação venezuelana falhou um castigo máximo, ao passo que os comandados de João Brandão converteram todas as tentativas.

Na final da 24.ª edição do Torneio da Autonomia, de âmbito particular, que se realiza hoje, o primodivisionário Nacional vai defrontar o rival Marítimo, do segundo escalão, com início marcado para as 18:30, no terreno dos ‘verde-rubros’.