A cerimónia de tomada de posse dos órgãos sociais da Associação de Voleibol da Madeira, para o mandato 2025-2028, realizar-se-á no próximo dia 12 de março de 2025, pelas 19h30, no Centro de Cultural e de Investigação do Funchal - CCIF.

“Este evento marcará o início de um novo ciclo de trabalho e de desenvolvimento do voleibol na nossa Região, com a apresentação da nova equipa diretiva e os seus compromissos para o futuro. A Associação de Voleibol da Madeira reforça o seu compromisso com a promoção, captação e formação nos escalões mais jovens, visando o crescimento e a valorização da modalidade, procurando elevar o nível competitivo e aproximá-lo do patamar nacional. Apoiar, promover e defender os direitos e interesses dos seus clubes filiados, são outros objetivos a que se propõem. A nova Direção é composta por Paulo Ferreira (Presidente), Eduardo Luís, Ivo Andrade e Ricardo Talhinhas Teixeira (Vice-Presidentes), Rita Costa, Rodrigo Silva e Verónica Lopes (Vogais). A Mesa da Assembleia Geral será presidida por Ricardo Pinto Pereira, o Conselho Fiscal por Gustavo Caires, o Conselho Jurisdicional por Joaquim Marujo, o Conselho Disciplinar por João Dinis Ramos, o Conselho Regional de Arbitragem por Paulo Branco e o Conselho Regional de Voleibol de Praia por Nuno Quintal. A cerimónia contará com a presença dos seus sócios honorários, sócios de mérito e clubes filiados, além dos representantes institucionais, neste importante momento de renovação e de visão para o futuro”, detalha nota de imprensa.