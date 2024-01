Tom Carpenter, atleta do Reino Unido, foi o mais rápido esta manhã na nona edição da Mini Maratona do Funchal, tendo alcançado o primeiro lugar nos masculinos com o tempo de 27:14 minutos.

Do lado dos femininos, venceu a Mini Maratona a madeirense Nilza Ornelas com o tempo de 33:14 minutos.

Quanto a segundos e terceiros lugares, nos masculinos, note-se, alcançou a segunda posição Daniel Cruz com o tempo de 28:32 minutos, e o terceiro lugar, esse, pertence a Diego Cisneros (28:57).

Na Mini Maratona Feminina, o segundo lugar é de Maree Jeeson (35:29) e a completar o pódio, em terceiro, está Sara Moreno (36:09).

Recorde-se que a prova, que vai na nona edição, juntou este ano um recorde de 1.511 atletas, sendo esta uma organização da Associação de Atletismo da Madeira.