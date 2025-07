O treinador do Nacional, Tiago Margarido, garantiu hoje que o clube madeirense vai lutar até ao fim pela manutenção na I Liga portuguesa de futebol, acrescentando que só com o plantel fechado poderá definir objetivos mais ambiciosos.

”Tudo vai depender da chegada de mais reforços. A partir daí, sim, vamos começar a criar objetivos mais reais para aquilo que será a nossa época. Mas, como digo, ainda só temos três dias de trabalho e é muito cedo para ter uma ideia a fundo do que poderá ser a qualidade da equipa no futuro”, revelou o técnico, em conferência de imprensa, no Estádio da Madeira, no Funchal.

Para 2025/26, o Nacional já garantiu as contratações de Kevyn Vinícius (ex-Fluminense, do Brasil), Lenny Vallier (ex-Guingamp, de França), Alan Núñez (ex-Cerro Porteño, do Paraguai), Douglas Nathan (ex-São Caetano, do Brasil) Motez Nourani (ex-Adana Demirspor, da Turquia), Deivison Souza (ex-Hope Internacional, do Brasil), Martim Gustavo (ex-Estoril Praia) e Pablo Ruan (ex-Londrina, do Brasil).

Tiago Margarido realça que é “sempre positivo” ter muitos dos jogadores incorporados no grupo “desde o primeiro dia”, de modo a passar as ideias de jogo, salientando que espera por mais algumas ‘caras’ novas até fecho do mercado de transferências.

”Ainda precisamos de reforçar as extremidades do ataque, é algo que temos de retificar. No meio-campo, também estamos com posições em aberto. Vão ter de chegar jogadores para ficarmos mais fortes, mas a administração tem muita experiência na preparação de plantéis para competir na I Liga”, notou.

O Nacional vai iniciar a I Liga em casa, frente ao Gil Vicente, no fim de semana de 09 e 10 de agosto, sendo que o sorteio ditou ainda duelos com o bicampeão nacional Sporting, FC Porto e Sporting de Braga nas primeiras sete rondas, algo que o técnico, de 36 anos, preferiu desdramatizar.

”Obviamente que é sempre complicado, mas é como eu costumo dizer, temos de jogar contra todos. Interessa-nos, sim, preparar cada jogo da melhor forma”, referiu.

Depois de uma primeira fase de preparação na Madeira, o plantel do Nacional segue depois para Penafiel, na segunda quinzena de julho, num estágio que vai incluir alguns jogos particulares, com adversários ainda por definir.