A capa do Desporto da edição de hoje do JM conta um “thriller com final feliz”.

O Nacional foi obrigado a esforços redobrados para regressar aos triunfos, ontem, frente ao Penafiel (3-2). Esteve duas vezes em desvantagem, mas encontrou forças para se reerguer e dar a volta ao resultado.

O assunto domina o Desporto, onde há também destaque para o Marítimo que procura hoje a quarta vitória consecutiva.

Os verde-rubros visitam esta manhã o recinto do Mafra com o propósito de prolongar a senda vitoriosa.

Nas quatro rodas, Gregório Faria volta a brilhar na Ponta do Sol, enquanto, no andebol, o Madeira SAD mostra-se imbatível na fase regular.

Destaque também para o Pontassolense que conquistou ontem o título regional em futsal.

No jogo do título, o empate com Francisco Franco (5-5) foi suficiente para o conjunto da Ponta do Sol conquistar o terceiro troféu da temporada.