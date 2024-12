As jovens tenistas madeirenses Francisca Marote e Madalena Fernandes acabam de conquistar o seu primeiro título internacional em Oslo. Na categoria de pares, a dupla madeirense fez uma prova com vitórias sobre as primeiras e segundas cabeças-de-série do quadro.

Segundo nota de imprensa, a competir na Noruega desde a passada segunda-feira, Francisca e Madalena entraram fortes na primeira ronda do torneio - vitória por 6-3 e 7-6 diante da uma tenista da casa e indiana. Já na próxima ronda os locais viram que a dupla madeirense seria “um caso sério nesta prova”, acrescenta.

Francisca e Madalena venceram, nos quartos-de-final, Barbora Andrjauskaite e Papaya Douvall, quartas cabeças-de-série, por 6-1 e 7-5 e garantiram mais uma meia-final de uma prova internacional - cujo resultado, até hoje, era o melhor em provas desta categoria.

No dia de ontem, a dupla madeirense enfrentou as nórdicas Agnes Kjaersgaard (DIN) e Vida Esajassen (NOR) e o desfecho seria semelhante - vitória incontestável em dois sets, garantindo a sua primeira final internacional.

Na manhã de hoje, com temperaturas próximas dos 0ºC, na Oslo Tennisarena, as jovens madeirenses enfrentaram as primeiras cabeças-de-série - dupla finlandesa, Lily Hagelberg e Annina Kanerva - e, numa equilibrada batalha onde após perderem o primeiro set por 6-2, fazem a reviravolta no marcador, vencendo o segundo set por 6-2 e no ‘super tie-break’, as madeirenses foram mais fortes e arrecadaram o título após um 10-4.

“As madeirenses fecham com chave de ouro os torneios internacionais, sendo que resta apenas um torneio - Masters Juvenis Sub-14 - torneio organizado pela Federação Portuguesa de Ténis que reúne as 8 melhores tenistas de 2024”, conclui a nota da Associação de Ténis da Madeira.